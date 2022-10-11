"Teknik Sorumlumuz İlker Püren ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA

Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, teknik direktör İlker Püren ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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