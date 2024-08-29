Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Yönetimden Transfer İstedi - Son Dakika
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Spor

Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Yönetimden Transfer İstedi

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik direktör Suat Kaya, yönetimden iki transfer istediğini belirtti. Kısa sürede rakibi iyi not ettiklerini aktaran Kaya, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

29.08.2024 00:46
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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik direktör Suat Kaya, yönetimden iki transfer istediğini belirtti.

Suat Kaya, müsabakanın ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kısa sürede rakibi iyi not ettiklerini aktaran Suat Kaya, "Çok kaliteli transferleri olan bir takımla karşılaştık. Oyuncularım söylediğimiz her şeyi yaptı. 39. dakikada sadece bir şut pozisyonu verdik. Gol atmak isteyen bizdik. Karşımızda 3 maçtır gol atamayan bir takım vardı. İlk yarı bizim için başarılıydı. Altıpasın içinde topla buluştuk. İkinci yarıda oyuncu değişikliklerine kadar yine biz iyiydik. Defansımız kontrollüydü. Orta sahamızın ileriye katkısı iyiydi. Yapılan ortada top Gradel'in ayağına çarpmasa Fernando golü atabilirdi. Çocuklarla gurur duyuyorum. Oyuna girenler çaba gösterdi. 60 gündür bir sıkıntımız var. Hafta sonuna kadar idarecilerimiz umarım bu durumu iyi değerlendirir. 2 oyuncu istedim. Biri santrfor diğeri de 6 numara. Onlar gelirse gücümüze güç katarız. 3 gün sonra Çorum'da olacağız. Bizim maçımız pazartesiye alınmadı. Orada da galip gelmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sakaryasporlu oyuncuların onurlu bir duruş gösterdiğini vurgulayan Suat Kaya, "'Ben ayrılacağım' diyen bir oyuncu bu zamana kadar duymadım. Herkesi değerlendirmeye çalışıyorum. Del Valle benimle bir kamp geçirdi. 3 hafta sonra bana oynamak istediğini söyledi. Ben de ona şans verdim ve bizi utandırmadı." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal: "Birçok oyuncu kendi pozisyonu dışında oynadı"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, takım olarak istedikleri yere ulaşacaklarını söyledi.

Takımın sorunlarını yakından takip ettiğini belirten Ersun Yanal, "Takımın nereye gideceğini ve nasıl bir kadroyla mücadele edeceğini biliyoruz. Futbol gereklilikleri için bir kadro kurmaya çalıştık. Bunun için de zamana ihtiyacımız vardı. Çok az bir zamanımız kaldı. 35 haftalık bir süreç var. İstediğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum. Birçok oyuncu kendi pozisyonu dışında oynadı. Ellerinden geleni yaptılar. Önümüzdeki hafta 2 sakat oyuncumuzun da dönmesiyle farklı bir takım izleyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de artık sahaların tartışılmaması gerektiğini vurgulayan Yanal, "Niye sahamızda oynamıyoruz değil mi? Bu işin doğasında olması gereken belli. İklimi bozuk olan yerlere büyük statlar yapılıyor. Yüksek maliyetler var. Statların teknolojik planlamasında sorunlar yaşanıyor. Bu durum birçok kulüpte başımıza geldi. Antalya'da da başımıza geldi. Tesislerle ilgili de çok ciddi bir yapılanma var. Kampa başladığımız günden itibaren otelden çıkamadık. Bu tesis, büyük çabalarla yapılıyor. Milli takım arasından sonra farklı bir takım göreceksiniz." şeklinde konuştu.

Bu sezonki hedeflerine de değinen Yanal, "Takımımız bu sene üst lige çıkacak. Bunun için planlama yapıldı. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Yönetimden Transfer İstedi - Son Dakika

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