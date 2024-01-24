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Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı: VAR Neden Devreye Girmiyor? - Son Dakika
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Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı: VAR Neden Devreye Girmiyor?

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Gençlerbirliği maçında takımı aleyhine verilen penaltının haksız olduğunu belirterek, VAR'ın neden devreye girmediğini sorguladı.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı: VAR Neden Devreye Girmiyor?
24.01.2024 - 16:17,
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Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, 3-1 yenildikleri Gençlerbirliği maçında takımı aleyhine verilen penaltının haksız olduğunu belirterek, "Evet hakem hata yapabilir. Orada penaltı vermiş olabilir. Ama VAR neden devreye girmiyor? Zaten en büyük soru işareti orada" dedi.

1'inci Lig ekibi Sakaryaspor, 3-1 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor mücadelesinin hazırlıklarına başladı. Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, açıklamalarda bulundu. Yapılan hatalardan herkesin ders çıkarması ve futbolun doğrularının konuşulması gerektiğini söyleyen Tuncay Şanlı, "Artık ülkemizde bence şunu çok net bilmeliyiz, sadece futbol konuşmalıyız. Futbolun doğrularını konuşmalıyız. Eğer hatalar varsada bu hatalardan herkes ders çıkartmalı. Ben Göztepe maçından sonra da hakeme gittim dedim ki; 'Evet ben bu maçı kötü oynadım, ben bunun analizini yapacağım. Sizden de rica ediyorum, siz de maçı tekrar izleyin siz de analizinizi yapın' demiştim. Gençlerbirliği maçında herşey ortada zaten. Söylenecek çok fazla bir şey de yok. Nasıl bir karar alırlar, neler söylerler yetkililer onu bilemem ama dediğim gibi birlik olma zamanındayız, beraber olma zamanındayız. Taraftarımızdan desteği bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu takım, bu oyuncu grubu, mücadelesine devam edecek. Gerekirse de ne olursa olsun şartlar, biz çıkıp oyunla herşeyi kazanmak istiyoruz" dedi.

"VAR NEDEN DEVREYE GİRMİYOR?"

Gençlerbirliği maçında takımı aleyhine verilen penaltının haksız olduğunu, buna VAR hakemlerinin de seyirci kaldığını söyleyen Şanlı, "Penaltı verildikten sonra biz de izledik, ben ondan sonra kulübeden çıkıp itiraz ettim. Şöyle söyleyeyim evet hakem hata yapabilir. Orada penaltı vermiş olabilir. Ama VAR neden devreye girmiyor? Zaten en büyük soru işareti orada" dedi.

Kaynak: DHA
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