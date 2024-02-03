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Sakaryaspor, Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenerek ikinci devredeki ilk galibiyetini elde etti - Son Dakika
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Sakaryaspor, Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenerek ikinci devredeki ilk galibiyetini elde etti

Sakaryaspor, Teksüt Bandırmaspor\'u 1-0 yenerek ikinci devredeki ilk galibiyetini elde etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, evinde ağırladığı Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenerek ikinci devredeki ilk galibiyetini elde etti. Sakarya ekibi, 21. haftada aynı puanla girdiği maçı kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Puanını 36'ya çıkaran yeşil-siyahlı ekip, maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti ve 10 Şubat'ta deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.

03.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:19
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21. haftada evinde ağırladığı Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenerek, ikinci devredeki ilk galibiyetini elde etti.

Ligin ilk yarısını 3-1 Kocaelispor galibiyetiyle kapatan Sakarya ekibi, ikinci devreye evinde Göztepe'ye 2-1 yenilerek başladı.

Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilen Sakaryaspor, dış sahada Ümraniyesporla 1-1 berabere kaldı.

Ligin 21. haftasına aynı puanla girdiği Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenen Sakarya temsilcisi, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

İkinci devredeki ilk galibiyetini alarak puanını 36'ya çıkaran ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşen yeşil-siyahlı ekip, 10 Şubat'ta deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sakaryaspor, Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenerek ikinci devredeki ilk galibiyetini elde etti - Son Dakika
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