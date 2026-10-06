Sakaryaspor, Türkiye Kupası'nda Arit Kayadibispor'u 1-0 yenerek üst tura yükseldi - Son Dakika
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Sakaryaspor, Türkiye Kupası'nda Arit Kayadibispor'u 1-0 yenerek üst tura yükseldi

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Sakaryaspor, Türkiye Kupası\'nda Arit Kayadibispor\'u 1-0 yenerek üst tura yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Bartın temsilcisi Arit Kayadibispor'u 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bartın temsilcisi kupaya veda ederken Sakaryaspor bir üst tura çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Bartın temsilcisi Arit Kayadibispor'u 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Stat: Yeni Atatürk

Hakemler: Giray Şaylan, Yunus Yalçın, Emirhan Özdemir

Sakaryaspor: İbrahim Demir, Uğur Can, Abdulkerim Canlı, Erdem Dağlı, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yasin Eratilla, Özgür Çoban, Gökhan Akkan, Mertcan Açıkgöz (İlhan Depe dk. 69), Mert Akoğlu (Mehmet Baran Barınır dk. 69), Ayberk Açıkgöz (Hakkı Türker dk. 69)

Yedekler: Hüseyin Can Toran, Salih Sarıkaya, Ali Bayrak, Yaser Memiş, Eren Yılmaz Kodan, Kerem Sezgin, Yunus Emre Tekerci

Teknik Sorumlu: Ümit Bozkurt

Arit Kayadibispor: Amaç Ulaş Bayram, Ömer Faruk Gürcoğlu, Hüseyin Yeşilsu, Berkay Çetin, Yusuf Oyit, Olcan Gökdemir (İbrahim Yılmaz dk. 68), Alperen Yoldaş, Mustafa Ayık, Ege Güler, Umut Okol, Mert Danışmaz

Yedekler: Enes Kılıç, Semih Ali Gökcan, Emre Yüksektepe, Furkan Özengi, Uğur Bilgin, Anıl Köktürk, Onur Kapsız, Tolga Tuna Kara, Veysel Kaçmaz

Teknik Sorumlu: Muhammet Mustafa Zobar

Goller: Mertcan Açıkgöz (dk. 46), Hakkı Türker (dk. 72) (Sakaryaspor)

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkTürkiye KupasıSakaryasporBartınFutbolSporSon Dakika

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