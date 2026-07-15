Sakaryaspor Uğur Can'ı Transfer Etti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 30 yaşındaki forvet oyuncusu Uğur Can'ı transfer etti.
Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Uğur Can ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Uğur." ifadelerine yer verildi.
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