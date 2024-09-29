Sakaryaspor Ümraniyespor'a 3-1 Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Murat Cem Akpınar'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Emre Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.
14. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Soukou'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
30. dakikada Cihan Toplaoğlu'nun uzun pasıyla ceza sahası dışında topu alan Soukou, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. 0-2
48. dakikada Aabid'in sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Mustafa Pektemek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
90+5. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Bardhi'nin pasında topu alan Atalay Babacan sol çaprazdan ayak içi vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3
Hakemler: Barış Saka, Serdar Osman Akarsu, Tevfik Özkoç
Sakaryaspor: Szumski, Cebrail Karayel, Salih Dursun (Mamadou dk. 46), Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Emre Demir (Zagre dk. 83), Aabid (Totre dk. 76), Kahraman Demirtaş, Mustafa Pektemek, Murat Cem Akpınar, Fernando (Muhammed Ertürk dk. 83)
Yedekler: İsmail Çipe, Engin Can Aksoy, Uğurhan Uğurlu, Saint-Louis, Volkan Egri, Simon
Teknik Direktör: Suat Kaya
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Burak Öksüz dk. 75), Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Djokanovic (Atalay Babacan dk. 85), Soukou, Hoti, Serkan Göksu (Kubilay Aktaş dk. 85), Benny (Bardhi dk. 67), Minchev
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Batuhan Arıcı, Batuhan Çelik, Barış Ekincier, Mehmet Büyüksayar, Cavare
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Goller: Soukou (dk. 14), Soukou (dk. 30), Atalay Babacan (dk. 90+5) (Ümraniyespor), Mustafa Pektemek (dk. 48) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Mamadou (Sakaryaspor), Furkan Apaydın, Serkan Göksu, Oğuz Yıldırım, Kubilay Aktaş (Ümraniyespor) - ANKARA
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