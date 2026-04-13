Sakaryaspor\'un Düşüşü Kesinleşti

Trendyol 1. Lig'de sezona 'Süper Lig' hedefiyle başlayan yeşil-siyahlı ekip, aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına geriledi. Ligin kritik haftalarında çıkış yakalayamayan Sakaryaspor, özellikle iç sahada kaybettiği puanlarla dikkat çekti. Sezonun genelinde alt sıralarda yer alan yeşil-siyahlılar, ligin 35. haftasında bugün Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu ve ligin bitimine 3 hafta kala Nesine 2. Lig'e düştü. Sakaryaspor, 33 puanla 18. sırada yer alıyor. - SAKARYA