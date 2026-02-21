Sakaryaspor'un Teknik Direktör Krizi Devam Ediyor - Son Dakika
Sakaryaspor'un Teknik Direktör Krizi Devam Ediyor

Sakaryaspor\'un Teknik Direktör Krizi Devam Ediyor
21.02.2026 11:44
Sakaryaspor, Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı; sezon boyunca galibiyet yüzü göremedi.

Sezon içinde yaşanan kulüp başkanı, teknik direktör değişiklikleri ve ara transfer dönemindeki takviyelere rağmen ikinci yarıda galibiyet sevinci yaşayamayan Sakaryaspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu ile de yollar ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'de 26. hafta sonunda 24 puanla 18. sırada bulunan Sakaryaspor, küme düşme hattında yer alıyor. Sezona ilk 8 haftada 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle başlayan yeşil siyahlı ekip, bu süreçte 8 puan topladı. Ardından oynadığı 3 karşılaşmayı kazanarak sezon içindeki tek galibiyet serisini yakalayan ekip, puanını 17'ye çıkardı. Sonraki 8 haftalık periyotta yalnızca 17. haftada Hatayspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Sakaryaspor, bu bölümde 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Yeşil-siyahlılar ilk devreyi 22 puanla 16. basamakta tamamladı.

İkinci devrede tablo ağırlaştı

Ligin ikinci yarısında ise yapılan 10'dan fazla transfere rağmen Sakaryaspor galibiyet elde edemedi. İkinci devrede oynanan 7 maçta 5 yenilgi ve 2 beraberlik alan ekip, ikinci yarının ilk haftasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 17. sıraya gerileyerek düşme hattına girdi.

Son 10 lig maçında ise yalnızca 1 kez kazanan Sakaryaspor, bu süreçte 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 5 gol atan yeşil-siyahlılar, kalesinde ise 14 gol gördü.

Yönetim iki kere el değişti

Kulüpte sezon içerisinde yönetim değişikliği de gerçekleşti. 8 Haziran 2025'te yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa Muhammet Kıratlı seçildi. Beklenen sonuçların alınamamasının ardından kongre kararı alındı. Ekim 2025'te yapılması planlanan kongrede aday çıkmaması nedeniyle mevcut yönetim görevine devam etti. Kıratlı'nın istifa açıklamasının ardından 28 Aralık 2025'te yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlık görevine Enes Zengin getirildi.

Sezon içinde 4 farklı teknik adam görev yaptı

Sezona Teknik Direktör İrfan Buz ile başlayan yeşil-siyahlı ekipte dün yapılan açıklama sonrası Hakan Kutlu ile de yollar ayrıldı. Böylelikle yeşil-siyahlılarda bu sezon 4 teknik direktör değişikliği yapıldı.

Buz, ligde toplam 10 karşılaşmada takımın başında yer aldı. Bu süreçte Sakaryaspor 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Buz'un ardından göreve gelen Serhat Sütlü, 12 lig maçında takımı çalıştırdı. Sütlü döneminde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde edildi.

Sütlü sonrası geçici olarak takımın başına geçen Furkan Köseoğlu, ilk yarının kalan 3 maçında görev yaptı. Bu periyotta 1 galibiyet alınırken 2 karşılaşma mağlubiyetle sonuçlandı.

Devre arasında göreve getirilen Hakan Kutlu ise 52 günlük görev süresinde 7 lig maçında takımın başında sahaya çıktı. Kutlu yönetiminde Sakaryaspor galibiyet alamazken 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Yeşil-siyahlı ekip ile 16. basamaktaki Sarıyer arasında 7 puanlık fark bulunuyor. Sakaryaspor, ligin 27. haftasında 23 Şubat Pazartesi günü Sivasspor deplasmanında sahaya çıkacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

