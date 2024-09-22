Sakaryaspor\'un Yeni Başkanı Cumhur Genç

Spor

Sakaryaspor'da geçen hafta çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantıda yeşil-siyahlı kulübün 45. Başkanı Cumhur Genç oldu. Ayrıca Gökhan İn ve yönetimi ibra edilmedi.

Yeni Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'na, Cumhur Genç tek aday olarak katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurula 245 delege katıldı. Gökhan İn ve yönetimi ise genel kurula katılmadı. Tek liste ile seçime giren Genç ve yönetimi, açık oylama usulüyle yapılan oylamada delegelerin güvenoyunu alarak 3. kez seçildi. Ayrıca yapılan oylamada Gökhan İn ve yönetimi ibra edilmedi.

"Tekrar buradayız"

Toplantıda konuşma yapan Cumhur Genç, "Yaklaşık 80 gün önce görevi devretmiştik. Ben ve değerli yönetim kurulu ekibim 5 senedir beraber olan bir ekibiz. Geçen sene sezon başı bir açıklama yapmıştık. 'Bu sene son senemiz, sene sonunda şampiyon olsak da olmasak da görevi bırakacağız' demiştik. Son uzatmalara kadar da işi getirdik. Finalde nasip olmadı maalesef. Kararımızı bildirdik, 'Biz aday olmayacağız' dedik. Keşke Süper Lig'e çıkmış bir takımı bırakabilseydik. O zaman daha çok adaylarımız, talip olanlar vardı. Sakaryaspor için kim emek veriyorsa, vaktinden, ailesinden, çocuklarından çalıyorsa bizim için çok değerlidir. O arkadaşlar da imkanları kadar, olanakları kadar bir şeyler yapmaya çalıştılar ama olmadı kongre kararı aldılar. Daha sonra bu süreçte şehrin büyükleri Sakaryaspor'un bize ihtiyacı olduğunu söylediler. Konu Sakaryaspor olduğu zaman gerisi teferruat oluyor. Tekrar buradayız" dedi.

"Bizim olduğumuz yerde her zaman heyecan ve iddia vardır"

Takımın durumu hakkında konuşan Genç, "Sakaryaspor'un şu anki durumuyla düşme hattı arasında bir puan fark varmış. Biz hiç aşağı bakmadığımız için yukarı bakıyoruz. Yukarıdaki 7 puanı nasıl kapatır ve ilk ikiye nasıl gireriz? Bizim olduğumuz yerde her zaman heyecan ve iddia vardır. Söylediğimiz gibi şehir bu sene yine Sakaryaspor'dan keyif alacak. Biz sadece yeşil sahada kalacağız. Sakaryaspor son zamanlarda çok yıprandı. Gerek yerelde gerek ulusalda. Biz ait olduğumuz yere çekeceğiz Sakaryaspor'u tekrar. Buradaki başarılarla tekrar şehri arkamıza alacağız" diye konuştu. - SAKARYA