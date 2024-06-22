Sakaryaspor'un yeni başkanı Gökhan İn oldu - Son Dakika
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Spor

Sakaryaspor'un yeni başkanı Gökhan İn oldu

Sakaryaspor'da çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenen kongre bugün gerçekleşti. İki adayın katıldığı seçimde Gökhan İn, Sakaryaspor'un 44. başkanı oldu. Seçimde 110 kullanılırken bu oylardan 68'ini Gökhan İn alırken Suat Çetin 23 oy aldı, 19 oy ise geçersiz sayıldı. Gökhan İn'in yönetim kurulunda ise 24 kişi yer alacak.

22.06.2024 17:33
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Sakaryaspor'da çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenen kongre bugün gerçekleşti. İki adayın katıldığı seçimde Gökhan İn, Sakaryaspor'un 44. başkanı oldu.

Yeni Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen Sakaryaspor Olağanüstü Kongresi'ne Gökhan İn ve Suat Çetin aday olarak katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede mevcut kulüp başkanı Cumhur Genç, görevde oldukları süreçte yaptıklarını ve mali tabloyu açıkladı. Kürsüye çıkan adaylar ise seçim neticesinin her durumda Sakaryaspor'a katkı sağlayacağını belirtti. Seçimde 110 kullanılırken bu oylardan 68'ini Gökhan İn alırken Suat Çetin 23 oy aldı, 19 oy ise geçersiz sayıldı.

Sayılan oylar neticesinde Gökhan İn, Sakaryaspor'un yeni kulüp başkanı oldu. İn'in yönetim kurulunda ise, "Orhan Derlioğlu, Semih İlkis, Tolga Taş, Birol Tüfekçi, Ertan Çakıcı, Reha Metin Dişli, Ali Köseoğlu, Hüseyin Delen, Erdoğan Çakmak, Lokman Bozçalı, Serkan Kumral, Yunus Şahin, Turgut Emanetoğlu, Burhan Efe Tekin, Engin Küçük, Sertan Ciddi, Zafer Şentürk, Şaban Öztürk, Muhittin Altuntaş, Kaan Coşar, Nezih Namaz, Mustafa Gençler, Yücel Esen, Mehmet Yılmaz, Selçuk Alkaş" yer alacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor'un yeni başkanı Gökhan İn oldu - Son Dakika

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