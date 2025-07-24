Sakaryaspor Yeni Sezonda Hedef Süper Lig - Son Dakika
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Sakaryaspor Yeni Sezonda Hedef Süper Lig

24.07.2025 12:05
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Sakaryaspor, Bolu'da kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İrfan Buz, hedefin Süper Lig olduğunu vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu Dağı'nda yer alan bir otelde kamp yapan yeşil siyahlı ekip, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenmana, ısınma koşusuyla başladı.

Oyuncular, daha sonra istasyon çalışmalarıyla devam eden idmanda, pas organizasyonları ve teknik taktik ağırlıklı bölümlerle günü tamamladı.

Teknik direktör İrfan Buz, gazetecilere, ilk etap kampının ardından fiziksel yüklemeleri büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, ikinci etapta ise daha çok taktiksel organizasyonlara ve hazırlık maçlarına odaklanacaklarını söyledi.

Buz, ikinci etap kampına Bolu'da başladıklarını aktararak, yeni transferlerin de takıma dahil olmaya başladığını, onları da bu süreçte sisteme entegre etmeye çalışacaklarını kaydetti.

Transfer çalışmalarına değinen Buz, şimdiye kadar kadroya dahil edilen oyunculardan memnun olduğunu dile getirdi.

Buz, takıma katılan isimler arasında tecrübeli sol bek Caner Erkin, stoper Sadık Çiftpınar, genç yetenek Alaaddin Okumuş ve Bosna'dan gelen Rijad Kobiljar'ın yer aldığını anlatarak, yeni bir kanat oyuncusunun da kampa katılacağını duyurdu.

Santrfor ve orta saha transferi için görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Buz, "Bu bölgelerde eksiklerimizi kapatmak istiyoruz. Sadece transfer yapmak için değil, doğru oyuncuyu takıma kazandırmak için çaba gösteriyoruz. Bu noktada teknik ekip ve scouting birimimiz koordineli çalışıyor. İyi bir planlamayla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Buz, köklü geçmişe sahip Sakaryaspor'un geçen sezon ligde kalmayı son haftalarda başardığını hatırlatarak, bu sezon taraftara umut veren, mücadeleci ve hedefi olan takım izlettirmek istediklerini vurguladı.

"Her zaman zirveyi isteyen bir kulübüz"

Sakaryaspor'un büyük bir camia olduğuna işaret eden Buz, "Her zaman hedefi olan, her zaman zirveyi isteyen bir kulübüz. Geçtiğimiz sezon ne yazık ki istediğimiz sonuçları alamadık. Ligde kalmayı son üç haftada garantiledik. Ancak bu sezon tamamen farklı motivasyonla yola çıktık. Hem futbolcular hem teknik ekip hem de yönetimimiz çok daha kararlı. Taraftarlarımızın desteğini de arkamıza alarak bu sezon Süper Lig hedefiyle yola çıkıyoruz." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür eden Buz, kulüp yönetimiyle uyum içinde çalıştıklarını ve bu birlikteliğin başarıyı getireceğine inandığını kaydetti.

İrfan Buz, yönetimle büyük koordinasyon içerisinde olduklarını, bu birlikteliğin sahaya yansıdığını, güçlü takım olma yolunda ilerlediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor Yeni Sezonda Hedef Süper Lig - Son Dakika

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