Sakatlanan Futbolcu Hastaneye Sevk Edildi

Denizli'de Atsız Bıçak Yatağanspor ile Hisarspor arasında oynanan 1. Amatör Küme'ye yükselme grubu maçının ikinci yarısında rakip oyuncu ile çarpışan Hisarspor'dan Abdullah Kısa yerde kaldı.

Ceza alanı dışında rakibi ile çarpışan Kısa, belinden sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin sahada ilk müdahalesinin ardından Abdullah Kısa sedyeye alınarak ambulansın gelmesi beklendi.

Yaklaşık 20-25 dakikalık beklemenin ardından gelen ambulans ile üniversite hastanesine sevk edilen Kısa, burada yapılan gerekli muayene ve tedavinin ardından taburcu edildi.

Atsız Bıçak Yatağanspor maçı 3-2 kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamladı ve 1. Amatör Küme'ye yükselme hakkı elde etti. - DENİZLİ