Sakatlanan Futbolcu Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakatlanan Futbolcu Hastaneye Sevk Edildi

Sakatlanan Futbolcu Hastaneye Sevk Edildi
17.07.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Hisarspor'un oyuncusu Abdullah Kısa, çarpışma sonrası sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de Atsız Bıçak Yatağanspor ile Hisarspor arasında oynanan 1. Amatör Küme'ye yükselme grubu maçının ikinci yarısında rakip oyuncu ile çarpışan Hisarspor'dan Abdullah Kısa yerde kaldı.

Ceza alanı dışında rakibi ile çarpışan Kısa, belinden sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin sahada ilk müdahalesinin ardından Abdullah Kısa sedyeye alınarak ambulansın gelmesi beklendi.

Yaklaşık 20-25 dakikalık beklemenin ardından gelen ambulans ile üniversite hastanesine sevk edilen Kısa, burada yapılan gerekli muayene ve tedavinin ardından taburcu edildi.

Atsız Bıçak Yatağanspor maçı 3-2 kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamladı ve 1. Amatör Küme'ye yükselme hakkı elde etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakatlanan Futbolcu Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin’den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
73 yaşına sahnede girdi Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz 73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Altın yatırımcısını kahreden grafik Altın yatırımcısını kahreden grafik

12:59
Aynı gün iki evladını kaybetti Yaşları 10 ve 7’ydi
Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi
12:50
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da!
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 13:26:52. #7.13#
SON DAKİKA: Sakatlanan Futbolcu Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.