Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı

07.03.2022 19:55

- Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 14. haftasında oynanan Elazığ Yolspor-Bismil 21 Sportif Faaliyetler maçında sakatlanan Diyarbakır ekibinin kalecisi Mehmet Yahya Demirel yedeği olmadığı için 65 dakika sahada olmak zorunda kaldı.

- Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı

ELAZIĞ - Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 14. haftasında oynanan Elazığ Yolspor-Bismil 21 Sportif Faaliyetler maçında sakatlanan Diyarbakır ekibinin kalecisi Mehmet Yahya Demirel yedeği olmadığı için 65 dakika sahada olmak zorunda kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 14. haftasında Elazığ Yolspor, grubun son sırasında yer alan Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanan maçı Elazığ ekibi 8-0 kazanırken, maça damga vuran olay Diyarbakır takımının yedek kalecisinin olmamasıydı. Maçın 25. dakikasında sakatlanan kaleci Mehmet Yahya Demirel kulübede yedeğinin olmamasından dolayı 65 dakika sakat sakat oynadı. Kalesine gelen pozisyonlardan sonra sol ayak bileğini tutan genç kaleci, zaman zaman da kendini yere bırakmak zorunda kaldı.

Bismil 21 Sportif Faaliyetler, Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grupta 1 puanla grubun son sırasında yer alıyor.

Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı
Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı
Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı

YORUMLAR
500
Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı BAL: Elazığ Yolspor: 8 Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0 BAL: Elazığ Yolspor: 8 Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0

Amatör Lig, Diyarbakır, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Kar kapıda! Meteoroloji 5 gün sürecek soğuk hava dalgası için uyardı
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek
19:38 Mesut Özil'in Trabzonspor maçındaki görüntüsü taraftarı delirtti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
18:47 Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 20:01:23. #1.11#
SON DAKİKA: Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement