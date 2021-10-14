Serdar Aziz, Norveç maçında 65. dakikada Thorsby'nin faulüyle gözünden sakatlanmış ve kadrodan çıkarılmıştı. Tecrübeli stoperin özel bir gözlükle Trabzonspor deplasmanında sahada olması bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre, Göz kapağında yırtılma olan ve gözü hafif hasar gören tecrübeli oyuncunun pazar günü sahada olması için yoğun çaba sarf ediliyor. Serdar için daha önce Edgar Davids ve Beşiktaşlı Montero'nun Atletico Madrid'de yaptığı gibi özel gözlük tasarlandı.
Bu gözlüğün özelliği darbeye dayanıklı olması. Böylelikle Serdar, gözündeki probleme rağmen antrenmanlara çıkabilecek. İdmanlarda Serdar'ın gözlüklü performansı test edilecek.
Son Dakika › Spor › Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük - Son Dakika Spor