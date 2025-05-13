Sabancı Vakfı tarafından Türkiye Milli Paralimpik Komitesi iş birliğiyle düzenlenen Sakıp Sabancı Spor Ödülleri sahiplerini buldu.

"Sporda Oyunu Değiştirenler" temasıyla Sabancı Müzesi'nde düzenlenen ödül törenine, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan sporcular Umut Ünlü, İbrahim Bölükbaşı, Mahmut Bozteke, Öznur Cüre Girdi ve Türkiye Kadın Milli Golbol Takımı ile davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Nevgül Bilsel Safkan, 1994 yılından beri gerçekleştirdikleri organizasyonla sporcuların başarılarını ve sınır tanımayan kararlılıklarını ödüllendirdiklerini belirterek, "Başarının sadece bir sonuç değil, çoğu zaman vazgeçmeden, yılmadan, tüm engelleri ezip geçenlerin hikayesi olduğunu biliyoruz. Dünyada engelli bireylerin yalnızca yüzde 1'i düzenli olarak spor yapabiliyor. Oysa sporla tanışan bireylerde yaşam memnuniyeti yüzde 40'a yakın artıyor. UNESCO'nun 2023 yılında yayınladığı raporun sonuçları da bu çağrının neden hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu nedenle Sakıp Sabancı Spor Ödülleri yalnızca madalyaların değil; fırsat eşitliğinin, katılımın ve potansiyeli ortaya koymanın sembolüdür." dedi.

Sakıp Sabancı Spor Ödülleri'nin sporcuların azim dolu yolculuklarına ışık tuttuğunu dile getiren Safkan, şunları söyledi:

"Böylesine değerli bir organizasyonun parçası olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Ne kadar çok engelli birey sporla tanışırsa yaşam memnuniyetleri o kadar artıyor. Buna vesile olmak adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Madalya kazanan ablaları ve abileri hikayeleriyle tüm sporcu adaylarının önlerinde. Zorluklar onları pes ettirmemiş. Neden daha fazla rekor kırmayalım ve ödül kazanmayalım? Sporcu adaylarına ilham olabilmek için gönül birliğiyle çalışıyoruz. Gelecek nesilleri bu ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz."

Murat Aksu da Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yalnızca sportif değil, zihinsel bir eşik olduğunu vurgulayarak, "2024 yılında Paris'e tarihimizde ilk kez 15 branşta 94 sporcu ile gittik ve toplam 28 madalya ile döndük. Bu madalyalar tesadüf değil, büyük bir dönüşümün göstergesi. Sakıp Sabancı Spor Ödülleri gibi kıymetli platformlar yalnızca başarıyı değil; ilhamı, görünürlüğü ve toplumsal farkındalığı da büyütüyor. Türkiye paralimpik hareketi büyüyor, güçleniyor, görünür hale geliyor. Los Angeles 2028'e giden bu yolda her adımda daha da kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Törende söz alan Öznur Cüre Girdi ise başarısının mutluluğunu çevresiyle paylaştığını anlatarak, "Başarı paylaştıkça kıymeti artan bir şey. Benim hayatım, birçok sporcu gibi hep mücadelelerle geçti, geçmeye de devam ediyor. Benim en güçlü dayanağım sporun iyileştirici gücü oldu. Önce dünya ve Avrupa şampiyonlukları, sonrasında Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldum. Ne mutlu bana ki aynı yarışmada dünya ve Paralimpik Oyunları rekorlarının da yeni sahibi oldum. Hayallerimi tek tek gerçekleştirdim. Tabii ki daha çok hayalim var." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Aksu ve Nevgül Bilsel Safkan'ın paralimpik sporculara 240 Cumhuriyet altını ödül verdiği tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.