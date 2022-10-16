Şakir Özkayımoğlu: "Kötü bir günümüzdeydik" - Son Dakika
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Şakir Özkayımoğlu: "Kötü bir günümüzdeydik"

16.10.2022 18:46

- Şakir Özkayımoğlu: "Kötü bir günümüzdeydik" Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, taraftarlarını üzdükleri için çok mutsuz olduklarını belirterek, ilerleyen haftalarda en iyisini yaparak takımı yükseltmeye çalışacaklarını söyledi.

- Şakir Özkayımoğlu: "Kötü bir günümüzdeydik"

İZMİR - Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, taraftarlarını üzdükleri için çok mutsuz olduklarını belirterek, ilerleyen haftalarda en iyisini yaparak takımı yükseltmeye çalışacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, açıklamalarda bulundu. Özkayımoğlu, "Kötü bir günümüzdeydik. Muhteşem bir taraftar topluluğu vardı. Onları üzdüğümüz için inanılmaz mutsuzuz. 15 gün boyunca iyi hazırladık ama sahaya bunu yansıtamadık. Burası 1. Lig, kaos ligi. Hiçbir hafta birbirini tutmuyor. Giren oyunculardan Yasin çok etkili işler yaptı ama tek başına yeterli olmadı. İşin ucundan tutacak oyunculara ihtiyacımız var. Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki amacımız takımı düzeltip yukarılara doğru taşımak" dedi.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şakir Özkayımoğlu: 'Kötü bir günümüzdeydik' - Son Dakika

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