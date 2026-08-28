Salah: 'Buraya Kazanmaya Geldim!' - Son Dakika
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Salah: 'Buraya Kazanmaya Geldim!'

Salah: \'Buraya Kazanmaya Geldim!\'
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Trabzonspor'un yıldızı Salah, mağlubiyet sonrası bağlılığını vurguladı ve motivasyonunu dile getirdi.

TRABZONSPOR'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından sanal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Mısırlı yıldız, bordo-mavili kulübe ve projeye olan bağlılığını vurgulayarak, " 'Buraya kazanmaya geldim' benim için sadece bir slogan değil" mesajını verdi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'da Mohamed Salah, karşılaşmanın ardından yaşanan hayal kırıklığına ilişkin sanal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Kariyeri boyunca hiçbir başarının kendisine kolay gelmediğini belirten Salah, kötü gecelerin ve hayal kırıklıklarının futbolun bir parçası olduğunu ifade etti. Tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca bu tür olumsuzlukları motivasyona ve başarılara dönüştürmeyi öğrendiğini vurguladı.

'TRABZONSPOR BENİM KULÜBÜM'

Kariyerinde hiçbir şeyin kendisine kolay gelmediğini belirten Salah, "Kariyerimde hiçbir şey bana kolay gelmedi. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası. Ben de bunları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bedenimle, ruhumla bir parçasıyım. Dün gece yaşananlar bunu değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

'BEKLENTİLERİN YÜKSEK OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Bordo-mavili camianın beklentilerine de değinen Mısırlı yıldız, "Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bu beklentileri karşılayabileceğimize, karşılayacağımıza gerçekten inanıyorum" dedi.

'BURAYA KAZANMAYA GELDİM, SADECE BİR SLOGAN DEĞİL'

Trabzonspor'a transferinin ardından verdiği mesaja bir kez daha vurgu yapan Salah, " 'Buraya kazanmaya geldim' benim için sadece bir slogan değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah: 'Buraya Kazanmaya Geldim!' - Son Dakika

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