Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Salah gemileri yaktı! Liverpool\'da bir devir kapanıyor
07.12.2025 21:04
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, takımdan ayrılabileceğini açıkladı. Salah, ocak ayında İngiliz ekibine veda edebileceğini belirterek, ''Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden önce taraftarlara veda etmek için Anfield'da olacağım. Sonrasında ne olacağını bilmiyorum'' ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, yedek kalmaktan memnun olmadığını ve takımdan ayrılabileceğini söyledi.

MUHAMMED SALAH GEMİLERİ YAKTI

Salah, Liverpool'un Leeds United ile 3-3 berabere kaldığı 15. hafta maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yedek kulübesinde beklemenin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Salah, "90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturuyorum. Üçüncü kez kulübedeyim, sanırım kariyerimde ilk kez oluyor. Dürüst olmak gerekirse çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca, özellikle de geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu. Sanırım birinin tüm suçu üstlenmemi istediği çok açık. Yaz aylarında birçok söz aldım ve şu ana kadar üç maç yedek kulübesinde kaldım. Bu yüzden sözlerini tuttuklarını söyleyemem." ifadelerini kullandı.

'VEDA ETMEK İÇİN ANFIELD'DA OLACAĞIM'

Liverpool'u her zaman destekleyip seveceğini kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, "Daha önce teknik direktörle iyi bir ilişkim olduğunu defalarca söyledim ama aniden ilişkimiz bozuldu. Nedenini bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Annemlere, 13 Aralık'taki Brighton maçına gelmelerini söyledim. Oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama tadını çıkaracağım. Kafamda o maçın tadını çıkaracağım çünkü şu an ne olacağını bilmiyorum. Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden önce taraftarlara veda etmek için Anfield'da olacağım. Sonrasında ne olacağını bilmiyorum." yorumunu yaptı.

'NEDEN BAŞIMA GELDİĞİNİ ANLAMIYORUM'

Tecrübeli futbolcu, durumun kendisi için kabul edilemez olduğunu da ifade ederek, "Bunun neden başıma geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum. Bence bu başka bir yerde olsaydı, her kulüp oyuncusunu korurdu. Ancak bence sorun ben değilim. Bu kulüp için çok şey yaptım. Bu kulüpte gol kralı ve en iyi oyuncu olarak ligde şampiyonluk yaşadım ama medya ve taraftarların önünde kendimi savunmak zorunda olan benim." diye konuştu.

Muhammed Salah, Liverpool, Afrika, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tahsin Derin Tahsin Derin:
    hemen gs devreye girsin alsın bu fırsatı değerlendirsin 14 5 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN AHMET YILDIZHAN:
    gel ula Galatasaray a senin dassaklarini ederson yesin... 11 5 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    izleyin görün futbolu bile unutmuş çöp alanin elinde kalir 5 3 Yanıtla
10:35
