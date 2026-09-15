Salah'ın Sümela ve yayla kareleri binlerce beğeni aldı
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray maçı öncesi günlük tatilinde Sümela Manastırı ve yaylaları gezdi. Salah'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum aldı.
Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın Sümela Manastırı ve yaylaları gezerken çektirdiği fotoğraflar beğeni topladı.
Bordo-mavililerin cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacakları maç öncesinde bir günlük tatili değerlendiren Mısırlı yıldız, Sümela Manastırı ve yaylalarda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Futbolcunun paylaşımları, taraftarlar ve sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.
Kaynak: AA
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