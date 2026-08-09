Salah'ın Trabzon Tanıtım Videosu - Son Dakika
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Salah'ın Trabzon Tanıtım Videosu

Salah\'ın Trabzon Tanıtım Videosu
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Trabzonspor, Muhammed Salah'ın transferini tanıtan özel bir video paylaştı, ilgi gördü.

Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı özel tanıtım videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde çekilen videoda yöresel yaşam, Trabzon mutfağı ve bölgeye özgü konuşma tarzı ön plana çıkarılırken, Salah'ın transferi de dikkat çeken bir hikaye üzerinden anlatıldı.

Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda yaşlı bir kadın, oğlu ve kızının yer aldığı görülürken, Salah'ın gelişi "Uşak gelecek" sözleriyle anlatıldı. Evde sofra hazırlayan kadın, kendisine seslenen komşusuna, "Tutma beni, işim var. Hazırlık ediyorum. Uşak gelecek" ifadelerini kullandı.

Kadın daha sonra Salah'ın gelişine ilişkin, "Rüyamda gördüm. Gelecek, gelecek" sözlerini söylerken, evde hazırlıkların devam ettiği görüldü. Sofraya ise Trabzon mutfağına özgü çeşitli yemekler konuldu.

Salah, Trabzonlu ailenin evine konuk oldu

Videonun ilerleyen bölümünde kapının açılmasıyla birlikte beklenen misafirin Muhammed Salah olduğu görüldü. Aile tarafından karşılanan Salah, hazırlanan sofraya oturarak kendisine ikram edilen yöresel yemeklerin tadına baktı. Salah'a kuymak başta olmak üzere Trabzon mutfağına özgü çeşitli yemekler ikram edilirken, yıldız futbolcunun aile üyeleriyle birlikte yemek yediği anlar da videoda yer aldı.

"Rüyanızda görürsünüz" sözlerine göndermesiyle dikkat çekti

Trabzonspor'un Salah transferi öncesinde sosyal medyada yıldız futbolcuyla ilgili "Rüyanızda görürsünüz" şeklinde yapılan yorumlara göndermede bulunan tanıtım videosu, kısa sürede ilgi gördü. Trabzonspor'un Trabzon kültürü ile Muhammed Salah'ın transferini bir araya getirdiği paylaşım, kısa zamanda on binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Kaynak: İHA

Muhammed Salah, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah'ın Trabzon Tanıtım Videosu - Son Dakika

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