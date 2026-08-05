Salah İstanbul'da, Trabzonspor'a imza atıyor!
Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, Trabzonspor için İstanbul'a geldi, sağlık kontrolü sonrası imza atacak.
Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, İstanbul'a geldi.
Tatil için bulunduğu Yunanistan'ın Mykonos Adası'ndan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 34 yaşındaki oyuncuyu, bordo-mavili taraftarlar karşıladı.
Trabzonspor formasıyla taraftarları selamlayan Mohamed Salah, "üçlü" çektirdi. "Ya Allah Bismillah Muhammed Salah" tezahüratlarında bulunan Trabzonspor taraftarı, büyük sevinç yaşadı.
Mısırlı futbolcu, taraftarları selamlamasının ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın arabasına binerek havalimanından ayrıldı.
Bordo-mavili kulübün, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçecek Salah ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleriyle akşam Trabzon'a gidecek Mohamed Salah için yarın Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek.
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