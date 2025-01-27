Salah, Rekor Kırdı! - Son Dakika
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Salah, Rekor Kırdı!

Salah, Rekor Kırdı!

Mohamed Salah, Premier Lig'de 176 golle Thierry Henry'i geçerek en fazla gol atan 7. oyuncu oldu.

27.01.2025 14:34
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Liverpool'un Mısırlı golcüsü Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig'de attığı 176 golle, Fransız efsane Thierry Henry'i geride bırakarak lig tarihinde en fazla gol atan 7. futbolcu oldu.

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, gösterdiği performansla rekorlar kırmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Ipswich Town'u 4-1 mağlup eden Liverpool, 1 maç eksiği bulunmasına rağmen 2. sıradaki Arsenal'in 6 puan önünde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Söz konusu mücadelenin 35. dakikasında takımının 2. golünü kaydeden 32 yaşındaki futbolcu Mohamed Salah, Premier Lig'de 176. golünü kaydetti. Salah, bu alanda Fransız efsane Thierry Henry'i geride bıraktı ve ligde en fazla gol atan 7. futbolcu oldu.

Salah, sezon sonuna kadar 177 golü bulunan Frank Lampard'ı, 184 kez gol sevinci yaşayan Sergio Agüero'yu ve 187 kez rakip fileleri havalandıran Andy Cole'u da geçerek Premier Lig tarihinde en fazla gol atan futbolcular sıralamasında 4. basamağa kadar yükselmeyi hedefliyor.

Mısırlı futbolcu, 22'si Premier Lig, 7'si UEFA Şampiyonlar Ligi ve 3'ü EFL Cup olmak üzere bu sezon toplamda 32 maçta forma giyerken, 23 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Thierry Henry, Mohamed Salah, Liverpool, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah, Rekor Kırdı! - Son Dakika

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