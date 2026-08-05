Salah Trabzonspor\'a Transfer Olmak Üzere İstanbul\'a Geldi

Mısırlı dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'a transferi için İstanbul'a gitti.Salah'ın, sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo mavili takıma bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.Yüzlerce Trabzonspor taraftarı, yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiren uçağı Atatürk Havalimanı'nda bekledi.Havalimanı çıkışında taraftarları selamlayan Salah, taraftarlara üçlü çektirdi. Trabzonspor, Salah'ın uçaktaki görüntülerini ve bordo mavili formayı giydiği anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.Bu videoların birinde Salah, "Bize Her Yer Trabzon" ifadesini kullandı.