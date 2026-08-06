Salah, Trabzonspor\'da İlk Antrenmanına Çıktı

Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, bordo-mavili ekipteki ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Salah'ın teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana çıktığı aktarıldı.

Paylaşım yapılan fotoğraflarda Salah'ın, teknik direktör Fatih Tekke ile görüşmesi de yer aldı.