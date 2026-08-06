Salah, Trabzonspor'daki İlk Antrenmanına Çıktı - Son Dakika
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Salah, Trabzonspor'daki İlk Antrenmanına Çıktı

Salah, Trabzonspor\'daki İlk Antrenmanına Çıktı
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Yeni transfer Mohamed Salah, Trabzonspor ile ilk antrenmanında takım arkadaşları tarafından alkışlandı.

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, bordo-mavili formayla ilk antrenmanına çıktı. Takım arkadaşlarının alkışlarla karşıladığı Mısırlı yıldız, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yaptığı kısa görüşmenin ardından çalışmalara katılarak yeni takımıyla ilk kez sahaya indi.

Trabzonspor'da büyük heyecan uyandıran Mohamed Salah, bordo-mavili ekipteki ilk idmanını gerçekleştirdi. Tesislere gelişinde teknik heyet ve futbolcular tarafından sıcak bir şekilde karşılanan yıldız oyuncu, takım arkadaşlarının oluşturduğu alkış koridorundan geçerek antrenman sahasına çıktı.

Fatih Tekke ile ilk buluşma

Antrenman öncesinde Teknik Direktör Fatih Tekke ile bir süre sohbet eden Salah'ın, teknik ekiple tanışmasının ardından çalışmalara dahil olduğu görüldü. Tekke'nin yıldız futbolcuya yeni sezona ilişkin kısa bilgilendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

İlk antrenmanına çıktı

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalışan Mohamed Salah'ın oldukça istekli ve moralli görüntüsü dikkat çekti. Bordo-mavili taraftarların büyük beklenti içinde olduğu yıldız futbolcunun ilk antrenmanı kulüp tesislerinde yoğun ilgiyle takip edildi.

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi en önemli transfer hamlesi olarak gösterilen Mohamed Salah'ın, teknik heyetin hazırladığı program doğrultusunda fiziksel yükleme sürecini tamamlayarak kısa süre içerisinde takımla tam kapasite çalışmalara katılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Mohamed Salah, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah, Trabzonspor'daki İlk Antrenmanına Çıktı - Son Dakika

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