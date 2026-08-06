Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük

Süper Lig devi Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah, kendisini iki yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imzayı attı.

REKLAM FİLMİ İÇİN ARAKLI'DA

Mısırlı yıldız, imza töreninin hemen ardından ayağının tozuyla kulübün yeni reklam filmi çekimleri için Araklı ilçesine hareket etti. Salah’ın bölgeye geldiğini duyan Trabzonlu taraftarlar çekim alanına akın etti.

''GI NE KADAR GÜÇÇÜK!''

Yıldız futbolcunun araçtan indiği anlara şahit olan yerel bir vatandaşın şaşkınlığı ise günün olayı oldu. Salah'ı karşısında görünce heyecanını gizleyemeyen vatandaşın samimi şiveyle sarf ettiği "Gördüm, gördüm. Gı ne kadar güççük!" ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede viral olarak tebessüm ettirdi.