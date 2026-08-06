Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, kendisini iki yıllık Bordo-mavili yapan sözleşmeyi imzaladı. Salah, imzanın ardından ayağının tozuyla Araklı ilçesindeki Trabzonspor reklam filmi çekimine katıldı. Salah için bölgeye giden bir Trabzonlu vatandaşın arabadan inen Salah'ı görmesinin ardından ''Gördüm, gördüm. Gı ne kadar güççük'' sözleri kısa sürede gündem oldu.

Süper Lig devi Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah, kendisini iki yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imzayı attı. 

REKLAM FİLMİ İÇİN ARAKLI'DA

Mısırlı yıldız, imza töreninin hemen ardından ayağının tozuyla kulübün yeni reklam filmi çekimleri için Araklı ilçesine hareket etti. Salah’ın bölgeye geldiğini duyan Trabzonlu taraftarlar çekim alanına akın etti. 

''GI NE KADAR GÜÇÇÜK!''

Yıldız futbolcunun araçtan indiği anlara şahit olan yerel bir vatandaşın şaşkınlığı ise günün olayı oldu. Salah'ı karşısında görünce heyecanını gizleyemeyen vatandaşın samimi şiveyle sarf ettiği "Gördüm, gördüm. Gı ne kadar güççük!" ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede viral olarak tebessüm ettirdi.

Muhammed Salah, Trabzonspor, Trabzon, Araklı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Babasu Aksu Babasu Aksu:
    altında küçük ama değeri büyük 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Topladıkları mantardan zehirlenen yaşlı çiftin durumu ağır Topladıkları mantardan zehirlenen yaşlı çiftin durumu ağır
Görüntüler Bodrum’dan Özel plajda olanları gören herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüler Bodrum'dan! Özel plajda olanları gören herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım’a bulaşmanın bedeli ağır oldu Aziz Yıldırım'a bulaşmanın bedeli ağır oldu
Her saniyesi korkunç Ayı, yakaladığı iki kardeşi diri diri yedi Her saniyesi korkunç! Ayı, yakaladığı iki kardeşi diri diri yedi
76 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, 28 yaşındaki partneriyle yakınlaşırken görüntülendi 76 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, 28 yaşındaki partneriyle yakınlaşırken görüntülendi
Bakan Gürlek, Uğur Mumcu’nun ailesiyle görüştü Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü
Trabzonspor resmen açıkladı İşte Mohamed Salah’ın maaşı ve alacağı pay Trabzonspor resmen açıkladı! İşte Mohamed Salah'ın maaşı ve alacağı pay
Çeyrek asırlık bilezikten çıkanlar şoke etti Çeyrek asırlık bilezikten çıkanlar şoke etti
Melis Sezen bu kez dansıyla konuşuluyor Ayna karşısında döktürdü Melis Sezen bu kez dansıyla konuşuluyor! Ayna karşısında döktürdü

11:46
Ahbap Derneği için yolun sonu Fesih için dava açıldı, derneğe yönetim kayyumu atandı
Ahbap Derneği için yolun sonu! Fesih için dava açıldı, derneğe yönetim kayyumu atandı
11:40
Bakan Gürlek: İnternet gazeteciliği tek çatı altında toplanmalı, yasal düzenlemeye hazırız
Bakan Gürlek: İnternet gazeteciliği tek çatı altında toplanmalı, yasal düzenlemeye hazırız
11:36
Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı gözaltında
Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltında
11:27
Savaş Cebeci yıllar sonra Kaan Kazgan kavgasını anlattı: Şu andaki bilgim olsa...
Savaş Cebeci yıllar sonra Kaan Kazgan kavgasını anlattı: Şu andaki bilgim olsa...
11:25
Ankara’nın ünlü AVM’si kapandı mı Görüntüler sonrası açıklama var
Ankara'nın ünlü AVM'si kapandı mı? Görüntüler sonrası açıklama var
11:14
26 yaşındaki Müge’nin acı sonu Katilini görmüş ama emin olamamış
26 yaşındaki Müge'nin acı sonu! Katilini görmüş ama emin olamamış
11:05
Bulgaristan’da yeni dönem yarın başlıyor Artık sadece Euro kullanılacak
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak
10:33
Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması Güvenlik kaynakları doğruladı
Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması! Güvenlik kaynakları doğruladı
10:10
Altında ocak ayından bu yanan bir ilk gerçekleşti Gözler bugün açıklanacak veride
Altında ocak ayından bu yanan bir ilk gerçekleşti! Gözler bugün açıklanacak veride
10:07
Son anketten ezber bozan sonuçlar İki partinin tarihi oy kaybı var
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 14:50:04. #7.13#
SON DAKİKA: Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.