Salah’ın sofrasında gram hesabı! Salatayı bile tartıyor

Trabzonspor’da sergilediği performansla öne çıkan Mohammed Salah’ın beslenme alışkanlığına ilişkin dikkat çeken bir detay paylaşıldı. Mısırlı yıldızın, kulüpteki öğünlerinde tükettiği yiyeceklerin miktarını tartarak belirlediği ifade edildi.

SALATAYI BİLE TARTIYOR

Salah’ın gramaj konusundaki hassasiyetinin salata için de geçerli olduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun, tabağına aldığı yiyeceklerin miktarını kontrol ederek öğünlerini bu ölçülere göre tükettiği aktarıldı.