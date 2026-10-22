Salah’ın sofrasında gram hesabı! Salatayı bile tartıyor

Salah’ın sofrasında gram hesabı! Salatayı bile tartıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzonspor’un yıldızı Mohammed Salah’ın beslenme düzeninde gramaj hesabına büyük önem verdiği belirtildi. Kulüpte tükettiği yiyecekleri tartan Mısırlı futbolcunun, salatanın bile miktarını hesapladığı öğrenildi.
Trabzonspor’da sergilediği performansla öne çıkan Mohammed Salah’ın beslenme alışkanlığına ilişkin dikkat çeken bir detay paylaşıldı. Mısırlı yıldızın, kulüpteki öğünlerinde tükettiği yiyeceklerin miktarını tartarak belirlediği ifade edildi.
SALATAYI BİLE TARTIYOR
Salah’ın gramaj konusundaki hassasiyetinin salata için de geçerli olduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun, tabağına aldığı yiyeceklerin miktarını kontrol ederek öğünlerini bu ölçülere göre tükettiği aktarıldı.
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