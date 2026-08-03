Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu - Son Dakika
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Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Salah\'ın Türkiye\'ye geliş tarihi belli oldu
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Trabzonspor'da Muhammed Salah transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin Mısırlı yıldız için çarşamba günü uçuş planlandığı öne sürüldü.

Trabzonspor Başkan Ertuğrul Doğan’ın "Henüz netleşen bir anlaşma yok" açıklamalarına karşın, bordo-mavili kulübün Mısırlı yıldız Muhammed Salah transferindeki girişimleri tüm hızıyla sürüyor. Transferde sıcak gelişmeler yaşanırken Trabzonspor yönetimi, 34 yaşındaki futbolcuyu Türkiye'ye getirmek için tüm organizasyonu tamamladı.

İSTANBUL'A ÖZEL UÇUŞ

Yunanistan’ın dünyaca ünlü tatil merkezi Mikonos’ta tatilini sürdüren Salah için Trabzonspor kulübü şimdiden özel bir uçuş rotası oluşturdu. Anlaşmadaki son pürüzlerin giderilmesi halinde tecrübeli yıldızın Çarşamba günü Yunanistan’dan doğrudan İstanbul’a getirilmesi planlanıyor.

RAKAMLAR VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Trabzonspor, Mısırlı sağ kanat oyuncusu ile yıllık 17 milyon Euro garanti ücret ve ek bonuslar karşılığında prensipte el sıkıştı. Karadeniz devinin Mısırlı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı. 

TARAFTARDAN GÖRKEMLİ KARŞILAMA HAZIRLIĞI

Yılın en çok ses getiren transfer hamlelerinden biri olarak değerlendirilen bu gelişme, bordo-mavili camiada büyük heyecan yarattı. Trabzonspor taraftarlarının, yıldız futbolcunun İstanbul'a ayak basmasıyla birlikte unutulmaz bir karşılama töreni düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

Muhammed Salah, Trabzonspor, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu - Son Dakika
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