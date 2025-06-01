Salda Gölü'nde Spor ve Doğa Buluştu - Son Dakika
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Spor

Salda Gölü'nde Spor ve Doğa Buluştu

01.06.2025 20:45
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Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, DoğaFest 2025 etkinlikleri çerçevesinde triatlon, oryantring, uçurtma yarışları ve plaj voleybolu gibi çeşitli spor aktivitelerine ev sahipliği yaptı. Yarışmalar, sporculara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

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Salda Gölü'nde doğa ve spor buluştu renkli görüntüler ortaya çıktı

Triatlon, oryantring ve uçurtma yarışları Türkiye'nin nazar boncuğu Salda'da buluştu

BURDUR - Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen, beyaz kumsalları ve turkuaz sularıyla ün kazanan Salda Gölü, bu kez sporun enerjisiyle renklendi. DoğaFest 2025 etkinliklerinin üçüncü gününde, göl kıyısında triatlon, oryantring, uçurtma yarışı ve plaj voleybolu gibi çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirildi. Gün boyu süren yarışmalar hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Triatlonla başladılar, Salda'nın eşsiz doğasında ter döktüler

Sabah saatlerinde triatlon yarışmasıyla başlayan etkinliklerde, 23 sporcu start işaretiyle birlikte Salda Gölü'nün serin sularına atladı. Göl içindeki parkuru yüzerek geçen sporcular, ardından göl çevresinde 12 kilometre bisiklet, son olarak da 3 kilometrelik koşu parkuruyla yarışmayı tamamladı. Yarışmacılar, hem performanslarıyla hem de doğal güzellikler eşliğinde spor yapmanın keyfiyle güne renk kattı. Göl kıyısında eş zamanlı olarak düzenlenen oryantring, uçurtma yarışı ve plaj voleybolu etkinlikleri ise özellikle gençlerin ve çocukların büyük ilgisini çekti.

Yarışmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya tarafından verildi. Törenin ardından sahne alan DJ eşliğinde sporcular müzikle eğlendi, günün yorgunluğunu dansla attı.

Salda bilim, spor ve çevresel duyarlılıkla anılacak

DoğaFest kapsamındaki yarışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Salda'nın bilimsel önemine de dikkat çekti. Bilim merkezinin önümüzdeki süreçte faaliyete geçeceğini hatırlatan Baydar, "Salda'da bulunan ama aynı zamanda atıl kalmış alanlarımızı da değerlendirme imkanımız olacak. Battaniye fabrikamız var, onu da yine bu vesileyle faaliyete sokmuş olacağız. Salda'yı özellikle bilimle, sporla ve çevresel duyarlılıkla daha çok tanıtmak, daha çok anlatmak için buradayız. Bu etkinliklerimizin de inşallah sürdürülebilirliği bizim açımızdan son derece önemli ama en önemlisi bu etkinliklere sahip çıkmak" dedi.

"Göl harikaydı, doğa sporları için biçilmiş kaftan"

Triatlon yarışmasına katılan ve parkurun doğayla uyumundan etkilendiğini dile getiren Hüseyin Tunçmen ise, "İlk defa Salda Gölü'nde böyle bir organizasyon düzenleneceğini söylediler. O yüzden biz de destek vermeye geldik. Parkur gerçekten triatlon yapmaya çok müsait. Göl harikaydı. Biraz soğuktu ama bu mevsimde normal diye düşünüyorum. Ama triatlon için bisiklet ve koşu parkuru inanılmaz güzel" açıklamasında bulundu.

"Salda benim için artık çok özel bir yer"

Kadınlar triatlon kategorisinde birincilik elde eden Doğa Canik ise hem yarıştan hem atmosferden büyük keyif aldığını belirtti. Salda Gölü'nün kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Canik, "Bugün Salda Gölü'nde yarıştım ve çok keyif aldım. Gölde yüzmek başta soğuk olsa da güzeldi. Çalışacağımız bir parkurdu. Bisiklet ve koşu parkuru da çok keyifliydi. Türkiye'nin farklı yerlerinde yarıştım ama Salda Gölü benim için ayrı bir yer oldu. Herkesin emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Salda Gölü'nde Spor ve Doğa Buluştu - Son Dakika

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