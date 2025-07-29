Salda Gölü\'nde Triatlon Heyecanı

Burdur'un eşsiz güzellikteki Salda Gölü, ilk kez bir triatlon etkinliğine ev sahipliği yaptı. 'Salda Lake Triatlonu'nda 344 sporcu mücadele ederken, 76 yaşındaki 'Demir Adam' lakaplı Ali Bıdı, 75-79 yaş grubunda birincilik kürsüsüne çıkarak başarıya imza attı.

Salda Gölü'nün berrak suları ve büyüleyici doğası eşliğinde gerçekleşen Salda Lake Triatlon, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu. 76 yaşındaki Ali Bıdı, yarışta 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarını tamamladı. Ödülünü Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın elinden alan Ali Bıdı, performansıyla hayran bıraktı.

Bıdı, geçtiğimiz yıl Eğirdir Triatlonu'nda geçirdiği kaza sonrası yaralanmıştı. - ANTALYA