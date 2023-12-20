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''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! - Son Dakika
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''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in saldırının azmettiricisi olarak Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu işaret etmesi üzerine Belözoğlu, yaşananları yalanladı. Belözoğlu, olay sonrası Meler'e üç kez özür dilediğini ve koridorda Meler'e sarıldığı anın görüntülerinin de olduğunu belirtti.

20.12.2023 - 11:57,  Güncelleme: 12:06
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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, bugün verdiği röportajda saldırının azmettiricisi olarak Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu işaret etti. Emre'nin kendisinden özür dilemediğini belirten Meler, "Emre Belözoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin" ifadelerine yer verdi.

'Saldırının azmettiricisi Emre' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!

SARILDIĞI ANIN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Emre Belözoğlu, "Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler'e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim" diyerek Halil Umut Meler'in iddialarını yalanladı. Tartışmalar devam ederken Emre'nin koridorda Meler'e sarıldığı anın görüntüleri de ortaya çıktı.

'Saldırının azmettiricisi Emre' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!

"OLAYDAN SONRA KENDİSİNİ ARADIM"

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Belözoğlu, "Olaydan sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana 'Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız, diye tepki gösterdiniz.' Kendisi de bana teşekkür etti. Gerekli açıklamaları yarın maçımızdan sonra da yapacağım" dedi.

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YORUMLAR (3)
  • mert çelik: gıydıgı kıyafette neden macron yazıyordu uefa fransa cumhurbaskanının adı degılmı o Yanıtla 0 0
  • Arzum Baskara: Hakem haklı olabilir cunku hala keskin sirke her zaman bu cocuk Yanıtla 22 69
  • Serkan Basar: montaja benziyor görüntüler :) Yanıtla 8 62

Halil Umut Meler, Emre Belözoğlu, Hukuk, Spor, Son Dakika

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