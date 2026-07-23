Salih Özcan: Galibiyet için mutluyum

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Salih Özcan, Midtjylland maçının ardından yaptığı açıklamada, güzel bir atmosferde galibiyet elde ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda ilk resmi müsabakasına çıkan orta saha oyuncusu Salih Özcan, müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tribünleri dolduran taraftarların performansından etkilendiğini dile getiren Özcan, "Güzel bir atmosfer olacağını biliyordum ama gerçekten inanılmaz bir atmosfer vardı. Sezonun ilk maçında galip gelmemiz de gurur verici bir his. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

"Rövanş müsabakasının zor geçeceğini düşünüyorum"

İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerinin altını çizen 28 yaşındaki oyuncu, "Takıma iyi adapte oldum. Zaten çoğu takım arkadaşımı özellikle milli takımdan tanıyordum. Takım içinde iyi karşılandım. Kampın da iyi geçtiğini düşünüyorum. Kazandığımız için tabii mutluyuz. Fakat 2-3 gol daha atabilseydik ikinci maça daha rahat gidebilirdik. Midtjylland iyi bir takım. Rövanş müsabakasının zor geçeceğini düşünüyorum. Ama o maçta da yüzde 100'ümüzü vereceğiz ve galibiyetle eve döneceğiz" şeklinde konuştu.

Defansif orta saha pozisyonunda oynadığının hatırlatılması üzerine Salih Özcan, "Benim pozisyonum 6 numara. Ben de gol atmak, asist yapmak isterim. İlk başta takım önemli. Takımın kazanması önemli. Bugün öyle oldu. Onun için mutluyum, inşallah devamı da gelir" diyerek sözlerini tamamladı.