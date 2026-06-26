Salih Özcan: 'Takımımız fazlasını hak ediyor'

Milli futbolcu Salih Özcan, takımın daha fazlasını hak ettiği belirterek, "Kendimize güveniyorduk, son maçta da yüzümüzü göstermek istedik ve maçı kazandık" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu'nda mücadele ettiği ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından milli futbolcu Salih Özcan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD maçında kendilerini göstermek için sahaya çıktıklarını söyleyen Özcan, "Aslında nasıl başlayayım, mutlu mu olayım, üzgün mü olayım. Gerçekten bu takım fazlasıyla hak ediyor, takımda gerçekten yetenekli futbolcular var. Kendimize güveniyorduk, son maçta da yüzümüzü göstermek istedik ve maçı kazandık. Her maçtan bir ders alabilirsin. Şimdilik gelecek maçlarda da son maçı örnek alabiliriz ve öyle maçlara odaklanabiliriz" diye konuştu.

28 yaşındaki futbolcu, uzun seyahatlerin turnuvadaki tüm takımlar için geçerli olduğunu belirterek, "Maçlara odaklanmamız lazım, onu sebep olarak görmüyorum" şeklinde konuştu.

Maça rahat çıkmadıklarını, sonuçta ABD'nin güçlü bir takım olduğunu aktaran milli futbolcu, "Kendimize güvenmek istedik, öz güvenle maça başladık. Hedefimiz yenmekti, o yüzden iyi bir maç çıkardık" ifadelerini kullandı.

Turnuvayı galibiyetle tamamlamanın önemli olduğunu ifade eden Salih Özcan, "Bu aslında neler yapabileceğimizi gösteriyor. Turnuvaya iyi başlayamazsan, işler zorlaşabiliyor. Her takım mücadele edebiliyor. Bunu ilk iki maçta da fark ettik. Hedefimiz turnuvayı iyi bitirmekti" açıklamasında bulundu. - LOS ANGELES