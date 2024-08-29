Salih Özcan, Wolfsburg'a kiralık olarak transfer oldu

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, bir başka Alman ekibi Wolfsburg'a kiralık olarak transfer oldu.

Wolfsburg'un yaptığı açıklamaya göre Salih, transferiyle ilgili "Görüşmelerin ardından burada olmaktan dolayı mutluyum. Ben de takıma katkı sağlamaya ve kalitemi göstermeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu da Wolfsburg'a transfer olan Salih Özcan'a yayımladığı mesajında başarılar diledi.