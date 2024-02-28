Salih Uçan, Beşiktaş'ın Konyaspor maçında 11'e dönüşünü golle süsledi - Son Dakika
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Salih Uçan, Beşiktaş'ın Konyaspor maçında 11'e dönüşünü golle süsledi

Salih Uçan, Beşiktaş\'ın Konyaspor maçında 11\'e dönüşünü golle süsledi

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta Salih Uçan, takımdan uzak kaldığı 5 maç aranın ardından 11'e dönerek ilk golünü attı. Salih Uçan'ın golü, Beşiktaş'ın yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşmesini sağladı.

28.02.2024 22:51  Güncelleme: 22:53
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Beşiktaş'ta, Konyaspor müsabakasıyla birlikte 5 maç aranın ardından 11'e dönen Salih Uçan, siyah-beyazlıların ilk golünü kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu. Siyah-beyazlılara turu getiren goller 32. dakikada Salih Uçan ve 58. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Sakatlığı sebebiyle bir süre takımdan uzak kalan Salih Uçan, 5 maç aranın ardından bir mücadeleye 11'de başladı. Salih, böylelikle 11'e dönüşünü de golle süslemiş oldu.

Son olarak tam 1 ay önce ligde Sivasspor maçında 11'de sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, son golünü ise 16 Ocak 2024 tarihinde Türkiye Kupası 5. Turu'nda Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor'a karşı kaydetmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Salih Uçan, Beşiktaş'ın Konyaspor maçında 11'e dönüşünü golle süsledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salih Uçan, Beşiktaş'ın Konyaspor maçında 11'e dönüşünü golle süsledi - Son Dakika
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