Saliha Şahin, Fenerbahçe Medicana\'nın hedefinin altın madalya olduğunu söyledi

Fenerbahçe Medicana'nın yeni transferi Saliha Şahin, iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde, Türkiye Ligi'nde hedefi her zaman altın madalya olmuştur. Bu yıl da bu hedefi yerine getirmek için çalışmaya başladık ve olabileceğine inanıyorum" dedi.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi için yeni sezon hazırlıklarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde sürdürüyor. Takımın yeni transferlerinden Saliha Şahin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Yeni sezon çalışmalarının yoğun geçtiğine değinen 27 yaşındaki oyuncu, "Başlayalı yaklaşık 2-2,5 hafta oldu. Üst üste çift antrenmanlar yapıyoruz, çok verimli geçiyor. Birbirimize daha çok uyum çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Fenerbahçe'de oynamak hedeflerimden biriydi"

Fenerbahçe forması giyeceğinden dolayı heyecanlı olduğunu belirten Şahin, "Fenerbahçe kesinlikle oynamak istediğim bir yerdi. Buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Hedeflerimden biriydi burada oynamak. Çok büyük taraftarı olan bir kulüp. O yüzden çok mutluyum ve çok hevesliyim" diye konuştu.

"Lavarini ile şanslı olduğumuzu düşünüyorum"

Başantrenör Stefano Lavarini'nin komik ve rahat bir insan olduğunu sözlerine ekleyen başarılı voleybolcu, "Geldiğimiz ilk günden bu yana birbirimize alışma sürecimizin daha kısa olmasının sebebi belki de iletişime bu kadar açık olması. Çok duyuyordum; komik, anlayışlı bir antrenör olduğunu, burada da görüyoruz. Bu yıl da umarım her şey onunla beraber çok güzel olur. Bana bir şeyler katabileceğini hissettiğim bir antrenör. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin hedefi her zaman altın madalya olmuştur"

Saliha Şahin, sarı-lacivertli takımın bu sezonki hedeflerine dair ise, "Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde, Türkiye Ligi'nde hedefi her zaman altın madalya olmuştur. Bu yıl da bu hedefi yerine getirmek için çalışmaya başladık ve olabileceğine inanıyorum, umut ediyorum. Şans bizden yana olsun. Belki bu yıl daha iyi bir kadro var. Rotasyonlu bir takımız. Bunu kullanabilirsek gerçekten çok iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Türk voleybolunun gelişimi

Türk voleybolunda kadın takımlarının son yıllardaki yükselişi hakkında konuşan başarılı smaçör, "Bizim başarımız, Türkiye'nin başarısı, Türkiye'de yapılan yatırımlar, Türk seyirciler, voleybola olan ilgi, bizim ve kulüplerin günden güne gelişmesi, bence bunda en büyük etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Hayatımızda baskı her zaman var"

"Sürekli baskı altında oynayan bir oyuncu olarak zihnini dinlendirmek için neler yapıyorsun?" sorusuna ise Saliha, şöyle cevap verdi:

"Bizim hayatımızda baskı her zaman var. Sadece final maçı öncesi hissettiğimiz bir durum değil. Turnuva oynuyorsan bunun grup maçlarından, ilk maçından itibaren finale kadar gelen kısımda o baskıyı yaşamış oluyorsun. Aynı şekilde ligde de bu durum var, çıktığın her maçta streslisin. Bu stresi yönetebilmek için belli ritüellerim var."