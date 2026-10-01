Saliha Şahin ve Ogbogu, Fenerbahçe formasıyla sahada olmak için sabırsızlanıyor - Son Dakika
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Saliha Şahin ve Ogbogu, Fenerbahçe formasıyla sahada olmak için sabırsızlanıyor

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Saliha Şahin ve Ogbogu, Fenerbahçe formasıyla sahada olmak için sabırsızlanıyor
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Fenerbahçe'nin yeni transferleri Saliha Şahin ile Chiaka Ogbogu, formayla oynamak için heyecanlı olduklarını söyledi. Saliha Fenerbahçe'de oynayacağı için hevesli olduğunu, Türkiye'de altıncı sezonuna giren Ogbogu ise yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda yeni transferler Saliha Şahin ile ABD'li oyuncu Chiaka Ogbogu, sarı-lacivertli forma ile sahada yer almak için heyecanlı olduklarını söyledi.

Saliha ile Ogbogu, Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bu yaz FIVB Milletler Ligi ve Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları yaşayan Saliha, başarıyla dolu bir yaz geçirdikleri için mutlu olduğunu kaydederek "Çok çalıştık, çalıştığımız kadar da karşılığını aldık. Bu muazzam bir his. Türk voleybolunu bir adım daha ileriye taşıyabilmek her zaman çok önemli. Bunu yapabildiğimiz için ayrıca gururluyuz. Yazı iki kupayla kapatmak da müthiş bir his. Herkesle gurur duyuyorum. Bu süreç bizim için hiç kolay olmadı ama zorlukları bir kenara bırakırsak üstümüzde başarmanın mutluluğu var. Altın madalyayla bitirmek çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Milli smaçör, Fenerbahçe'de oynayacağı için çok hevesli olduğunu söyleyerek "Bu maratonun ardından kısa bir dinlenme sürecimiz vardı. Sonrasında Fenerbahçe'de başladım. Çok mutlu, heyecanlı ve hevesliyim. Önümüzdeki hedeflere dair içimde iyi hisler var. Kolay olmayacağını biliyoruz. İyi bir kadromuz var. İyi şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe her zaman en yukarısı için oynayan bir takım. Avrupa'da da Türkiye'de de her zaman altın madalya için oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başantrenör Stefano Lavarini ile çalışacağı için hevesli olduğunu belirten Saliha, şöyle konuştu:

"Yeni bir antrenör, benim için yeni bir tecrübe. Onunla daha çok yeni birlikte çalışıyoruz. Rahat biri. Komik ve antrenman yaptırmayı seven bir insan. Lig başlayana kadar bizi görmek için çok antrenman yapıyor. Şu anda da antrenmanlarımız yoğun geçiyor. En kısa sürede birbirimize uyum sağlayıp maçlarda iyi performans gösteririz diye düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarını da görmek için çok heyecanlıyım. Zaten yakında görüşeceğiz. Şimdiden sevgilerimi iletiyorum."

Chiaka Ogbogu: "Takımla birlikte oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum"

Sarı-lacivertli orta oyuncu Chiaka Ogbogu, Fenerbahçe'de oynamanın kendisi için yeni bir meydan okuma olacağını anlattı.

Ogbogu, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek "Bu benim için yeni bir kulüpte yeni bir fırsat ve yeni bir meydan okuma. Türkiye'de altıncı sezonum. Yani bu ligi iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Bu kadar büyük bir kulüpte bu kadar fazla taraftarla birlikte olmak çok güzel bir his. Şimdiye kadar herkes bana çok iyi davrandı. Takım bu sezon gerçekten çok güçlü. Tabii ki hedefimiz elimizden geldiğince fazla kupa kazanmak. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Takımla birlikte oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok fazla iyi oyuncumuz var. Lavarini ile de ilk kez birlikte çalışıyorum. Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. Komik biri, gerçekten iyi anlaşıyoruz. Umarım bütün sezon boyunca aramızdaki her şey iyi olur." dedi.

Deneyimli orta oyuncu, ayrıca Fenerbahçe taraftarından güzel mesajlar aldığını ve onların önünde oynamak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA
FenerbahçeTürkiyeSporSon Dakika

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