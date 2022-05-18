Salihli Belediyespor, Kütahya'da şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi

Salihli Belediyespor, Kütahya'da şampiyon

18.05.2022 13:14
Salihli Belediyespor, Kütahya'da şampiyon

Manisa U18 Futbol Ligi'nde şampiyon olarak adını Türkiye Şampiyonası'na yazdıran Salihli Belediyespor, Kütahya'da oynanan 1.kademe maçlarında da şampiyon oldu.

Manisa U18 Futbol Ligi'nde şampiyon olarak adını Türkiye Şampiyonası'na yazdıran Salihli Belediyespor, Kütahya'da oynanan 1.kademe maçlarında da şampiyon oldu.

2021-2022 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları 75 ilden 116 takımın katılımı ile tamamlandı. Manisa U18 Futbol Ligi'ni şampiyon tamamlayan Salihli Belediyespor, 1.kademe grup maçlarını Kütahya'da oynadı. Grup maçlarına 1-1'lik Eskişehir ekibi Şekerspor beraberliği ile başlayan yeşil-beyazlı ekip, 2.maçında ise Afyon ekibi Bolvadin Termalspor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip bu maçı 4-0 rahat kazandı ve grup finaline yükseldi. Final maçında Balıkesir ekibi Gömeç Belediyespor'u 1-0 yenmeyi başaran Salihli Belediyespor, Kütahya şampiyonu oldu. Salihli Belediyespor aldığı bu galibiyet ile 1. kademeden 2.kademeye yükselen takım olurken, ilk 20 takım arasına girmeyi başardı.

Kütahya şampiyonu olarak 2. kademeye yükselen Salihli Belediyesporlu futbolcular, maçın ardından antrenörler Enver Dağlı ve Selçuk Hacı ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

Öte yandan 1'nci kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olan 20 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacağı, 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takımın ise final müsabakalarına katılmaya hak kazanacağı öğrenildi. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Kütahya'da şampiyon
Salihli Belediyespor, Kütahya'da şampiyon
Salihli Belediyespor, Kütahya'da şampiyon

YORUMLAR
500
1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi Kütahya'da genç nüfus 2021 yılında arttı Kütahya'da genç nüfus 2021 yılında arttı
Kaynak: İHA

Salihli Belediyespor, Şampiyon, Kütahya, Salihli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salihli Belediyespor, Kütahya'da şampiyon - Son Dakika


Son Dakika
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 19:03:20. #1.13#
SON DAKİKA: Salihli Belediyespor, Kütahya'da şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement