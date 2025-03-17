Salihli\'de 3x3 Basketbol Turnuvası Şampiyonu Old Boys

Manisa'nın Salihli ilçesinde Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası'nda şampiyon Old Boys oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin bağımlılıkla mücadelesine destek vermek ve her yaştan vatandaşın spor yoluyla bir araya gelmesini sağlamak amacıyla Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası gerçekleştirildi. Salihli'de 9 takımın mücadele ettiği ve 50.Yıl Spor Salonu'nda oynanan turnuvada şampiyon Old Boys olurken, 2. Eski Çağ, 3. Ege, 4. Ramazan Pideleri oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara madalyaları İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz tarafından verildi. - MANİSA