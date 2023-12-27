 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü Grubu Birinci Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü Grubu Birinci Tamamladı

Manisa Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği Grup müsabakalarında mücadele eden Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü, 12 maçta 12 galibiyet alarak birinci oldu. Salihli Cesur Yıldızlar ise grubu ikinci sırada tamamladı. Her iki takım da çeyrek finale yükseldi.

Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü Grubu Birinci Tamamladı
27.12.2023 - 12:06,
Abone Ol

Manisa Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği Grup müsabakalarında mücadele eden Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü, grubu birinci bitirdi.

Salihli Cesur Yıldızlar, Kula Divlit, Kula Belediyespor, Salihli Belediyespor, Alaşehir Yıldırım Ege Spor Kulübü ve Alaşehir Belediyespor'un yer aldığı grupta mücadele eden Antrenörler Ezgi Ünkaya ve Bekir Işık yönetimindeki Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü, oynadığı 12 maçta, 12 galibiyet elde ederek bir rekora imza atıp, grubu birinci tamamladı. Diğer Salihli ekibi Cesur Yıldızlar ise grubu 2. sırada bitirdi. Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü ve Salihli Cesur Yıldızlar, elde ettikleri bu başarı ile Manisa'da oynanacak olan çeyrek final maçlarına katılmaya hak kazandı.

Öte yandan Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü ve Salihli Cesur Yıldızlar'ın çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu. Çeyrek finalde Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü, Soma Spor Kulübü ile karşılaşırken, Salihli Cesur Yıldızlar ise Akhisar İlçe Gençlik Spor ile karşılaşacak. Çeyrek final maçları, Cuma günü oynanacak ve rakiplerini yenen takımlar adını yarı finale yazdıracak. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

voleybol, Salihli, Manisa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü Grubu Birinci Tamamladı - Son Dakika


13:40
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki 71 hedefe hava harekatı düzenlendi, 59 terörist etkisiz hale getirildi Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki 71 hedefe hava harekatı düzenlendi, 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24
Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11
Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47
Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı

Son Dakika
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11 Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47 Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:49:16. #1.11#
SON DAKİKA: Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü Grubu Birinci Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement