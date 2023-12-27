Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü Grubu Birinci Tamamladı

Manisa Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği Grup müsabakalarında mücadele eden Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü, grubu birinci bitirdi.

Salihli Cesur Yıldızlar, Kula Divlit, Kula Belediyespor, Salihli Belediyespor, Alaşehir Yıldırım Ege Spor Kulübü ve Alaşehir Belediyespor'un yer aldığı grupta mücadele eden Antrenörler Ezgi Ünkaya ve Bekir Işık yönetimindeki Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü, oynadığı 12 maçta, 12 galibiyet elde ederek bir rekora imza atıp, grubu birinci tamamladı. Diğer Salihli ekibi Cesur Yıldızlar ise grubu 2. sırada bitirdi. Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü ve Salihli Cesur Yıldızlar, elde ettikleri bu başarı ile Manisa'da oynanacak olan çeyrek final maçlarına katılmaya hak kazandı.

Öte yandan Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü ve Salihli Cesur Yıldızlar'ın çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu. Çeyrek finalde Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü, Soma Spor Kulübü ile karşılaşırken, Salihli Cesur Yıldızlar ise Akhisar İlçe Gençlik Spor ile karşılaşacak. Çeyrek final maçları, Cuma günü oynanacak ve rakiplerini yenen takımlar adını yarı finale yazdıracak. - MANİSA