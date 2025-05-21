Salihli\'den İki Sporcu Milli Takıma Davet Edildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü sporcuları Hazar Serbest ve Muammer Çerçi, U16 Milli Plaj Hentbol Takımının İzmir'de düzenlenecek kampına davet edildi.

Salihli'den 2 oyuncunun milli takım kampına davet edilmesinden büyük gurur duyduklarını belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, "Salihli olarak milli takımlarımıza oyuncu vermekten gurur duyuyoruz. Sporcularımızın başarısı, hem kulüplerimiz, hem de Salihli için büyük bir onurdur." dedi. - MANİSA