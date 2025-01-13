Manisa'nın Salihli ilçesinin yıldız judocuları, Okul Sporları Judo Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında madalyaları topladı. Derece elde eden judocular, grup maçlarına katılmaya hak kazandı.
Manisa Okul Sporları Judo Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Heyecan dolu anların yaşandığı müsabakalarda 57 kiloda Göksu Delibay, 63 kiloda Zeynep Sağır, 70 kiloda Ravza H.Uçar, +70 kiloda Hira Kılkış, 60 kiloda Efe Koçak il birincisi olurken, 40 kiloda Nehir Aksu, 60 kiloda Çınar Biçer, +70 kiloda E.Su Dündar, +73 kiloda R.Yiğit Aydemir il ikincisi, 48 kiloda Ecrin H.Yıldız, 57 kiloda Emine Evran, 60 kiloda N.Efe Alper, +70 kiloda Betül Sarıdoğan il üçüncüsü oldu.
Okul Sporları Judo Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, yıldız judocuları tebrik etti. - MANİSA
Son Dakika › Spor › Salihli Judocuları İl Birinciliği'nde Madalya Kazandı - Son Dakika
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