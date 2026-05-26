Salihli Ülküspor Şampiyonluk Kupasını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salihli Ülküspor Şampiyonluk Kupasını Aldı

Salihli Ülküspor Şampiyonluk Kupasını Aldı
26.05.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli Ülküspor, 2. Amatör A Grubu'nda namağlup şampiyon olarak 1. Amatör Küme'ye yükseldi.

Manisa 2. Amatör Salihli A Grubu'nda sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Salihli Ülküspor, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. Başarılı sezonun ardından adını 1. Amatör Küme'ye yazdıran ekip, büyük sevinç yaşadı.

Mücadele ettiği 2. Amatör A Grubu'nda çıktığı tüm maçları kazanarak dikkat çeken Salihli Ülküspor, sezonu yenilgisiz tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Gösterdiği performansla taraftarının takdirini kazanan Salihli Ülküspor, 1. Amatör Küme'ye yükselme başarısı gösterdi.

Şampiyonluk kupası, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur tarafından Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası'nda takdim edildi. Kupayı futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerle birlikte kaldıran Salihli Ülküspor'da büyük coşku yaşandı.

Kulüp Başkanı Oğuz Ayçiçek, yeni sezonda da başarılı bir mücadele ortaya koyacaklarını belirterek, "Salihli Ülküspor olarak ilçemizi 1. Amatör Küme'de en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salihli Ülküspor Şampiyonluk Kupasını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Yüksekova’da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 13:04:01. #7.13#
SON DAKİKA: Salihli Ülküspor Şampiyonluk Kupasını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.