Salihlili Judocuların Başarısı - Son Dakika
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Salihlili Judocuların Başarısı

Salihlili Judocuların Başarısı

Salihlili judocular, okul sporları il birinciliğinde 21 madalya kazanarak dikkat çekti.

19.02.2025 16:15
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Salihlili judocular, Okul Sporları Küçükler İl Birinciliği seçmelerinde 6 altın, 5 gümüş ve 10 bronz madalya kazanarak, önemli bir başarıya imza attı.

Salihlili judocular, Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Küçükler İl seçmelerinde boy gösterdi. Minik Judocular, müsabakalarda 6 altın, 5 gümüş ve 10 bronz madalya ile organizasyonu tamamladı. Kulüp, gösterdiği başarılı performansla toplam 21 madalya kazanarak, turnuvada göz doldurdu.

Okul Sporları küçükler judo il seçmelerinde 24 kiloda İrem Erel, 28 kiloda Feyza Acar, 40 kiloda Eda Danacı, 57 kiloda Nesibenur Özkul, +57 kiloda Irmak Yıldız, +60 kiloda Mahmut Madan birinci, 24 kiloda Eslem Karaoluk, 28 kiloda Elif Başer, 40 kiloda Derin Ela Çakmak, 57 kiloda Meryem Betül Türken, +60 kiloda Yahya Ünlü ikinci, 28 kiloda Beyza Acar, 28 kiloda Beritan Erüş, 32 kiloda Ekin Ada Işık, 36 kiloda Gülce Ceylan, 52 kiloda Cemile Bircan Yağcıköse, +57 kiloda Derin Ünsal, 34 kiloda Umut Durmaz, 34 kiloda H.Ferhan Demir, 42 kiloda Murat İzli, +60 kiloda Emre Altıntaş 3.oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Öte yandan dereceye giren sporcuların Okul Sporları Küçükler Grup Birinciliği Müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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