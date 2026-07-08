Salihlili Judocuların Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salihlili Judocuların Başarısı

Salihlili Judocuların Başarısı
08.07.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihlili sporcular, Manisa'daki judo il seçmelerinde 21 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Manisa'da düzenlenen Süper Minikler Judo İl Seçmelerinde Salihlili sporcular büyük başarıya imza attı. Salihli'yi temsil eden judocular, organizasyonda 7 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanarak il seçmelerine damga vurdu.

Manisa'da gerçekleştirilen Süper Minikler Judo İl Seçmelerinde mücadele eden Salihlili judocular, farklı sıkletlerde elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Müsabakalar sonunda 27 kiloda Şerafettin Berk Şenyiğit, 28 kiloda Elmira Akman, 36 kiloda Beren Ayaz, 42 kiloda Oğuz Madan, 44 kiloda Dicle Kutlu, 48 kiloda Fatma Kaya ve 52 kiloda Öykü Mina Karaaslan birincilik elde etti.

İkinciliği ise 27 kiloda Burak Şenyiğit, 36 kiloda Esila Bozdağ, 40 kiloda Elif Kavuk, 44 kiloda Doğa Çoban, 60 kiloda Ahmed Yasin Yalınkılıç, +60 kiloda Muhammed Değirmencioğlu ve +57 kiloda S. Pınar Öztürk kazandı.

Üçüncülük kürsüsüne çıkan sporcular ise 30 kiloda Erdoğan Uslu, 28 kiloda S. Beril Şenyiğit, 28 kiloda Mevanur Eren, 32 kiloda Sarenaz Öztürk, 32 kiloda Fadime Sinem Akçay, 44 kiloda Asya Ada Gün ve +57 kiloda Çağlıyan Türkeli oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, il seçmelerinde dereceye giren tüm sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Manisa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salihlili Judocuların Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
Mersin’de TIR’lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Mersin'de TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı
“Yok artık“ dedirten görüntü Tuvalet kullanmak 500 TL "Yok artık" dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
Aydın’da orman yangını 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var

16:19
Ankara’da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Ankara'da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
16:11
NATO Genel Sekreteri Rutte tarihi zirve sonrası açıklamalarda bulunuyor
NATO Genel Sekreteri Rutte tarihi zirve sonrası açıklamalarda bulunuyor
16:03
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
16:01
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
15:26
NATO Zirvesi’nde kritik temas Erdoğan, Macron ile görüştü
NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 16:40:52. #7.12#
SON DAKİKA: Salihlili Judocuların Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.