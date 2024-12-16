Sallai Cezalı, Kayserispor Maçında Yok

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Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Kayserispor deplasmanda oynayamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile oynadı. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, sarı kart sınırında yer alıyordu. Müsabakanın 65. dakikasında sarı kart gören Macar futbolcu Roland Sallai, cezalı duruma düştü. Sallai, ligde gelecek deplasmanda oynayacakları Kayserispor mücadelesinde yer alamayacak. - İSTANBUL