Galatasaray'ın Alman ekibi Freiburg'dan transferi için anlaşma sağladığını açıkladığı Macar futbolcu Roland Sallai, İstanbul'a geldi.
Almanya'dan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 27 yaşındaki futbolcuya Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu eşlik etti.
Macar futbolcu, havalimanından kendisini bekleyen araçla ayrıldı.
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