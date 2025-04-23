Sallai: 'Kazanmaya Devam Etmek İstiyoruz'

- Roland Sallai: "Kazanmaya devam etmek istiyoruz"

KONYA - Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Konyaspor'a karşı aldıkları galibiyetin ardından, "Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iyi bir yolda devam ediyoruz. Bu yolda devam etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada iki gol atan Roland Sallai, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir maç çıkardık. Finale kaldığımız için mutluyum ama daha da önemlisi takımın galip gelmesi. Hedefimiz finale gitmekti bunu da başardık. Şimdi de devam etmemiz gerekiyor. Formayı giymek beni çok mutlu ediyor. Sağ bekte, sol bekte de olsa bugün kanat da oynadım ve takıma iki golle katkı sağladım. Hocamız önümüzdeki maçlarda ne düşünürse ben yüzde yüzünü vermeye hazırım" şeklinde konuştu.

Hafta sonu oynayacakları maç hakkında da konuşan Sallai, "Hızlı bir şekilde dinlenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Hafta sonu çok önemli bir maç var ve ona odaklanmamız gerekiyor. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iyi bir yolda devam ediyoruz. Bu yolda devam etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.