Karşılaşmanın ilk çeyreğini Türk Telekom 23-21 önde bitirdi. Darüşşafaka ikinci çeyrekte daha iyi bir oyun sergilese de Türk Telekom, soyunma odasına 40-35 üstün gitti.

Kaynak: AA

Hüseyin Çelik, Mehmet Yağmur, Bora Füzesi, Alper Özgök, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.